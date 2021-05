Intenso terremoto nella notte tra Albania e Grecia – dati INGV

Nella tarda sera di ieri 11 maggio 2021, precisamente alle 23.31, un’intensa scossa di terremoto è stata avvertita sui Balcani, precisamente tra Albania e Grecia settentrionale. Il sisma è stato leggermente avvertito finanche in Puglia, in Salento.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 4.8, mentre l’ipocentro è stato localizzato a circa 20 km di profondità . Epicentro nell’estremo sud dell’Albania, a ridosso del confine con la Grecia. Tra i centri abitati vicini all’epicentro troviamo Corizza, Miras, Vidohove, Menkulas. Paura anche nelle città greche di Nestorio e Kastoria, distanti circa 15-30 km dall’epicentro.

Il terremoto non avrebbe provocato danni a cose o persone. Tanta paura tra gli abitanti dell’area epicentrale, dove il sisma è stato percepito per diversi secondi con intensi tremori e boati. In tanti, già a letto dato l’orario, sono stati svegliati dallo scuotimento sismico e si sono precipitati per strada in via precauzionale.

A cura di Raffaele Laricchia

