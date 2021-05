Cina: spettacolari spettri rossi oltre i temporali [VIDEO]

Pochi giorni fa, attorno alla mezzanotte del 9 maggio, un fenomeno spettacolare si è manifestato davanti agli occhi di un fotografo cinese. I red sprite, ovvero scariche elettriche di color rosso, si sono presentati in tutta la loro magnificenza al di sopra dei temporali che hanno colpito Guiyang, città della Cina.

Non è stato semplice immortalare un fenomeno estremamente rapido come gli spettri rossi, così veloci che non possono essere osservati nemmeno ad occhio nudo. Il fotografo ha catturato il fenomeno grazie all’estrapolazione di alcuni fotogrammi all’interno di un filmato.

Ma di cosa si tratta precisamente? Lo spettro rosso è una scarica elettrica di grande dimensione e di color rosso che si libera dal “tetto” della nube verso l’alto, arrivando anche ad oltre 80 km di altezza. La loro durata è inferiore ai decimillesimi di secondo, fattore che ne impedisce l’osservazione anche ad occhio nudo. Per riuscire a scorgerli tramite l’uso di macchine fotografiche o videocamere è necessario trovarsi ad una grande distanza dal temporale in modo da poter osservare ciò che avviene al di sopra di esso.

Lo spettro rosso, assieme ai getti blu, rappresentano alcuni dei fenomeni più rari e misteriosi della meteorologia (ve ne parlammo in questo articolo).

A cura di Raffaele Laricchia

