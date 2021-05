Meteo: risveglio tranquillo, ma si avvicina una forte perturbazione carica di maltempo

Le fresche correnti atlantiche raggiungeranno, nelle prossime 48 ore, il loro apice sfociando in un diffuso guasto del tempo destinato a coinvolgere gran parte del Paese. Il risveglio, oggi, è tutto sommato tranquillo col Sole che splende su tante località da nord a sud. Questo, però, non deve trarci in inganno per il prosieguo di giornata.

Una forte perturbazione atlantica è in graduale avvicinamento al Mediterraneo centrale e nel corso delle prossime ore approccerà la nostra penisola partendo dai settori più occidentali e quelli settentrionali dove ci aspettiamo un sensibile aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge e temporali.

METEO 14 MAGGIO 2021 | Nubi in aumento in tarda mattina su Sardegna e nord-ovest, mentre i primi fenomeni arriveranno nel pomeriggio sui medesimi settori. Possibilità di temporali localmente forti sulla pianura Padana tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto e poi nelle zone interne della Liguria e la fascia alpina (tra tardo pomeriggio e tramonto). Piogge diffuse, con locali fenomeni temporaleschi, in Sardegna e poi in estensione a Toscana, Marche, Lazio, Umbria e zone interne abruzzesi. Entro sera prime piogge anche in Campania.

Tempo nettamente più stabile sul resto del sud, dove le temperature saliranno fin sui 25-26°C prima del poderoso calo che avverrà domani, ad opera proprio della perturbazione atlantica in arrivo. Domani infatti ci aspettiamo un severo guasto del tempo su gran parte del Meridione, con la sola Sicilia esclusa.

A cura di Raffaele Laricchia

