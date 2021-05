Previsioni meteo: da lunedì sempre più caldo ma ci saranno ancora temporali

Il tempo per le prossima settimana si preannuncia ancora una volta perturbato su diverse nostre regioni, per effetto delle ormai consolidate correnti atlantiche che trovano la via per il Mediterraneo con grande facilità , considerata l’assenza di un anticiclone forte e stabile.

In particolare saranno le regioni del nord, come se non bastasse, ad assistere ancora a numerosi rovesci e temporali caratterizzati da nubifragi, venti forti e anche grandine (come avvenuto oggi in Veneto).

Lunedì ci aspettiamo l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che coinvolgerà quasi tutto il nord e localmente il centro Italia: i temporali imperverseranno sulla pianura Padana dal Piemonte al Friuli, specie durante le ore pomeridiane, mentre a livello più localizzato colpiranno i settori interni di Toscana, Liguria, Marche, Umbria.

Lunedì d’estate al sud: sulle regioni meridionali, invece, le calde correnti africane porteranno un nuovo assaggio d’estate con temperature superiori ai 27-28°C, oltre che condizioni meteo molto stabili. In Sicilia ci aspettiamo clamorosi picchi di 34-35°C tra catanese, ennese, siracusano.

MARTEDI PEGGIORA? La perturbazione attesa lunedì al nord riuscirà ad estendersi, entro martedì, anche ad alcune regioni del centro-sud. In particolare ci aspettiamo l’arrivo di qualche temporale, anche piuttosto forte, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e zone interne di Lazio e Campania. Non escludiamo anche qualche locale forte grandinata. Al tempo stesso ci sarà un momentaneo calo delle temperature ma senza particolari eccessi.

A cura di Raffaele Laricchia

