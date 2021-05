Nuova scossa di terremoto in Umbria avvertita forte a Gubbio e Perugia

Una nuova scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle ore 9:56, in Umbria, nella zona di Gubbio.

Il sisma è stato di magnitudo 4.0 secondo le rilevazioni della rete sismica dell’INGV e si è verificato a una profondità di 10 km. L’epicentro è stato localizzato proprio a ridosso della città di Gubbio, a circa 2 km di distanza.

La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente a Gubbio e Perugia dove alcune persone sono anche scese in strada in seguito allo spavento. Tremori avvertiti anche nell’area orientale della Toscana (aretino) e in gran parte delle Marche, fin sul litorale.

Non si segnalano danni a cose o persone.

A cura di Francesco Ladisa

