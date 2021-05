Tornado colpisce Wuhan: impressionante video in diretta!

E’ di almeno 12 vittime e quasi 300 feriti il bilancio aggiornato dei due tornado che hanno colpito nella tarda serata di ieri l’area di Wuhan, capoluogo di Hubei, e Suzhou, città alle porte di Shanghai, in Cina.

Come vi abbiamo già raccontato in un precedente articolo, i due tornado hanno provocato ingenti danni materiali, abbattendo alberi, pali, infrastrutture elettriche, distruggendo o danneggiando divere case e capannoni.

Secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità locali e rilanciati dai media cinesi, risultano esserci ancora diversi dispersi. Decine di soccorritori sono al lavoro per rintracciare le persone ancora disperse, per la messa in sicurezza degli edifici colpiti e per il ripristino delle infrastrutture danneggiate.

Vi mostriamo un filmato impressionante del violento tornado che si è abbattuto su Wuhan, seminando una scia di devastazione. Da notare anche il rumore generato dal vortice.

A cura di Francesco Ladisa

