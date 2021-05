Caldo estremo in Russia: domani a Mosca attesi 32°C

Mentre l’Europa centro-settentrionale sta vivendo un mese di maggio complessivamente più fresco e piovoso del solito, in Russia la situazione è diametralmente opposta. Il più grande Stato del mondo sta facendo i conti con una serie di anomale ondate di caldo che hanno portato le temperature al di sopra delle medie stagionali di decine di gradi.

L’anticiclone si è instaurato su tutta la Russia europea, con isoterme a 850 hpa (circa 1500 metri) addirittura tra i 15 e 17°C. Parliamo di temperature normali, a metà maggio, nemmeno in Italia! Questi valori termici in quota si traducono, al suolo, in temperature praticamente estive, ovvero superiori ai 30°C.

Difatti domani a Mosca è attesa una temperatura massima di almeno 32°C, ovvero di ben 12°C superiori alle medie del periodo. A metà maggio la temperatura massima media su Mosca è di circa 19°C. L’ondata di caldo durerà almeno fino a giovedì, dopodiché arriverà un fronte freddo da ovest che farà crollare le temperature e soprattutto porterà fenomeni temporaleschi particolarmente intensi.

A cura di Raffaele Laricchia

