Meteo: seconda parte di giornata temporalesca al nord, attenzione alla grandine

L’Italia è ancora in balia di correnti più fresche e instabili alle alte quote, in particolare sulle regioni del nord Italia ormai da giorni alle prese con numerosi rovesci e temporali. Nonostante tutto, la mattinata odierna si sta rivelando stabile e soleggiata praticamente su quasi tutta Italia.

Come spesso avviene nei mesi tardo primaverili ed estivi, la presenza di aria più fresca ed instabile si evince soprattutto tra le ore pomeridiane e serali, e proprio così sarà anche oggi. Sarà il nord a fare i conti principalmente con acquazzoni e temporali, a tratti anche molto forti, tra il tardo pomeriggio e la sera (indicativamente tra le 16 e le 22).

Ci aspettiamo la formazione di questi fenomeni soprattutto in pianura Padana: rischio temporali forti, anche con grandine e colpi di vento, su Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia. I fenomeni sul Triveneto (che includeranno anche il Trentino) saranno quelli più estesi e più forti in serata (ci aspettiamo numerosi fulmini e grandinate localmente intense e dannose).

Tempo nettamente più stabile su Liguria e su tutto il centro-sud, dove l’alta pressione regalerà una giornata simil-estiva con temperature a tratti superiori ai 30°C (perlopiù in Sicilia e Calabria).

A cura di Raffaele Laricchia

