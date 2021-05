Temporale supercella nel padovano, attenzione ai fenomeni intensi

Come previsto questa mattina nel nostro consueto bollettino meteorologico mattutino, il nord Italia sta facendo i conti con l’ennesimo peggioramento di questo dinamico mese di maggio. In particolare siamo qui a segnalarvi la formazione, in atto, di un temporale dalle caratteristiche supercellulari in Veneto, nel padovano.

Il temporale si sta rapidamente evolvendo ed ha appena raggiunto lo stadio di “supercella“, ovvero un temporale particolarmente sviluppato provvisto di un mesociclone (ovvero una corrente rotante che parte dalla base della nuvola) e anche una wall cloud.

Il temporale sta colpendo precisamente l’area tra Cittadella e Camposampiero, poco a nord di Padova: qui sono in atto piogge e locali grandinate.

I fenomeni non sono ancora particolarmente violenti (supercella LP), ma il temporale è in continua evoluzione e potrebbe sviluppar ulteriore energia e dar luogo a grandinate con chicchi di grosse dimensioni e dannosi colpi di vento. Non è esclusa anche la formazione di una tromba d’aria. Il temporale si muove verso est/sud-est.

Eloquente il video in diretta di ZenaStormChaser:

A cura di Raffaele Laricchia

