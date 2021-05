Cina: panico a Shenzen, grattacielo inizia improvvisamente a tremare, il VIDEO

Momenti di panico si sono vissuti ieri nel sud della Cina, nella metropoli di Shenzen, quando il grattacielo SEG Plaza ha iniziato improvvisamente ad oscillare.

Le persone presenti all’interno, soprattutto clienti dei negozi e lavoratori degli uffici, sono fuggiti velocemente nel timore che la struttura potesse crollare da un momento all’altro. I pedoni in strada, che hanno diffuso video e foto sui social cinesi, sono rimasti a bocca aperta di fronte all’inusuale spettacolo.

Il palazzo, alto circa 300 metri e di oltre 70 piani, ha tremato per diversi secondi facendo pensare a una forte scossa di terremoto. In realtà nella zona non si è verificato alcun sisma.

Successivamente è stato spiegato che l’evacuazione del grattacielo è avvenuta in sicurezza e che gli esperti non hanno trovato “crepe nel terreno che circonda l’edificio”. Non sono stati rilevati danni e “nessun pezzo di muro esterno è caduto o è stato danneggiato” dal movimento del palazzo. SEG Plaza si trova nel quartiere Futian, non lontano dal centro di Shenzhen, tra le città cinesi che stanno registrando la crescita più rapida grazie soprattutto alle aziende tecnologiche. L’edificio prende il nome dal Shenzhen Electronics Group, una delle società di materiale elettronico, più importanti della Cina, la cui sede è ospitata al suo interno.

Panic in Shenzhen’s Huaqiangbei electronics market as the SEG Building starts shaking, for reasons as yet unknown. Fire and police crews have closed off some of the area. Not my video, circulating on Wechat. pic.twitter.com/rGMV92Sm8p

— David Kirton (@DavidKirton_) May 18, 2021