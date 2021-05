Forte esplosione sullo Stromboli: enorme colata piroclastica fin sul mare [VIDEO]

Lo Stromboli è tornato ad eruttare più violentemente del solito, come vi abbiamo informato poc’anzi in questo articolo. Una vera e propria esplosione è avvenuta sulla sommità del vulcano, dalla quale si è liberata una colonna di gas e cenere ed anche una pesante colata piroclastica che è scesa sui fianchi della montagna per poi gettarsi in mare.

Nessun danno e nessun ferito a Ginostra, centro abitato principale dell’isola di Stromboli. La colata piroclastica, caratterizzata da gas e materiale magmatico ad altissime temperature, ha attraversato il lato disabitato del vulcano. La nube incandescente ha raggiunto il mare, come potete osservare in questo video diffuso pochi minuti fa:

A cura di Raffaele Laricchia

