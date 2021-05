Fulmine si abbatte su palazzina a Vittorio Veneto e innesca incendio: 1 morto

Un fulmine si è abbattuto su una palazzina a Vittorio Veneto, durante un forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio nel trevigiano.

Nell’edificio, una casa colonica situata in via Casalta, è divampato un incendio. All’interno della palazzina c’erano due persone e purtroppo una è rimasta uccisa. Si tratta di uomo di circa 67 anni di cui non si conoscono ancora le generalità.

In seguito all’incendio ci sarebbero anche due intossicati. Il tragico incidente si è verificato poco prima delle 16.

A cura di Francesco Ladisa

