Il ciclone Tauktae colpisce anche il Pakistan causando danni e vittime: spaventosa tempesta di sabbia a Karachi [VIDEO]

Dopo aver martoriato l’India occidentale (leggi qui l’articolo di ieri), il ciclone Tauktae ha interessato, seppur con minore intensità , il Pakistan.

La violenta perturbazione ha provocato forti raffiche di vento e una tempesta di sabbia che ha colpito la città costiera di Karachi. Diversi muri e tetti sono crollati causando morti e feriti. “Almeno cinque persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite durante la tempesta di sabbia”, hanno confermato fonti di soccorso e polizia.

Secondo l’Ufficio meteorologico, la tempesta ciclonica Tauktae si sta ora attenuando e la situazione sta rapidamente tornando alla normalità e i pescatori torneranno in giornata al loro lavoro.

Ecco alcuni video girati nella città di Karachi ieri:

Dust storm heading towards karachi- A time lapse pic.twitter.com/SOUOanMcgB

Another video of dust storm hits #Karachi Pakistan today. pic.twitter.com/n7EkPoi4hf

NEW 🚨 UBL (United Bank Ltd) building damaged as dust storm hits Karachi, Pakistan😐 #CycloneTauktae pic.twitter.com/4llA5Yw0ns

