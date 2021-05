Meteo: perturbazione verso il centro, rischio violenti temporali al nord-est

La perturbazione arrivata nella notte al nord si sta rapidamente spostando al centro Italia, mentre alle sue spalle il tempo è in apparente miglioramento. Il ritorno del Sole via via su tutto il nord non deve trarre in inganno, in quanto i contrasti termici più accesi arriveranno proprio nel corso del pomeriggio.

METEO 19 MAGGIO 2021 | Nubi al mattino sul Triveneto e regioni centrali, con piogge sparse e non forti. Nel pomeriggio fenomeni in rapida intensificazione nelle zone interne di Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, dove non mancheranno isolati forti temporali.

Nel frattempo nuovo peggioramento su Friuli, Veneto, Trentino, Lombardia ed Emilia: tra tardo pomeriggio e sera si svilupperanno temporali estesi e anche molto intensi, con al seguito grandine e forti colpi di vento. L’area più a rischio è il basso Veneto tra veneziano, rodigino, padovano, vicentino, veronese (probabile la formazione di una supercella caratterizzata da fenomeni violenti).

Tempo più stabile al sud e le isole maggiori: qualche rapido acquazzone potrebbe raggiungere la Puglia centro-settentrionale e le zone interne campane, solo nel pomeriggio. In serata generale miglioramento.

A cura di Raffaele Laricchia

