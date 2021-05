METEO | Week-end con forti nevicate sulle Alpi, oltre 30 gradi al sud!

Da un lato temporali e clima più fresco, dall’altro il caldo africano: l’Italia è pronta a vivere un week-end con tipi di tempo totalmente differenti da nord a sud grazie all’influenza di diverse masse d’aria che ora andremo ad osservare.

Come vi avevamo anticipato in questo articolo, il caldo africano è pronto ad invadere nuovamente il Meridione e a lambire il centro Italia, proprio tra i giorni di sabato e domenica. Dunque il calo termico arrivato nelle ultime ore avrà brevissima durata e già da sabato le temperature torneranno a salire un po’ ovunque, in maniera più marcata al sud.

Le temperature massime torneranno a posizionarsi tra i 25 e i 28°C, con picchi di 30°C nelle zone interne di Puglia, Sardegna, Calabria e Sicilia. Addirittura non escludiamo punte di 35-36°C nelle zone interne di siracusano, catanese, ragusano, ennese.

Al centro Italia l’aumento termico sarà più contenuto e la colonnina di mercurio non andrà oltre i 25-26°C. I cieli però si manterranno sereni, così come sulle regioni meridionali.

Al nord farà ancor più fresco grazie all’influenza di correnti instabili atlantiche che saranno ancora determinanti per la formazione di nubi, piogge e temporali. Dunque si prospetta un fine settimana turbolento con numerosi rovesci e fenomeni intensi come grandine e colpi di vento, dai monti alla pianura Padana.

Considerando che le temperature saranno piuttosto basse rispetto alle medie del periodo, sarà molto probabile l’arrivo di intense nevicate sull’arco alpino fino a 1700-2000 metri di altitudine. Le nevicate più intense colpiranno le Alpi orientali con accumuli davvero abbondanti per il mese di maggio: il manto nevoso in alta quota potrebbe superare facilmente il mezzo metro.

A cura di Raffaele Laricchia

