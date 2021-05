Cina: violento terremoto oltre magnitudo 7 nel Qinghai

Una fortissima scossa di terremoto ha scosso questa sera la Cina centro-occidentale. Dai primi dati che arrivano dall’USGS pare si sia trattato di un sisma con magnitudo superiore al 7.0 della scala richter. Il movimento tellurico è avvenuto alle 21.04 italiane di oggi 21 maggio 2021.

Secondo i dati dell’USGS il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 7.4, ad una profondità di circa 10 km. Epicentro individuato a ridosso del Deserto del Taklamakan, nella regione cinese del Qinghai. Il terremoto è avvenuto, fortunatamente, in un’area epicentrale priva di centri abitati. Le prime abitazioni sono presenti a decine di chilometri di distanza.

Dalle ultime notizie arrivate dalla Cina è stata confermata almeno una vittima e due feriti.. Il sisma è stato avvertito in un raggio di oltre 1000 km in gran parte della Cina sud-occidentale e in Tibet. Ricordiamo che oggi pomeriggio era avvenuta un’altra intensa scossa, nella regione dello Yunnan, il quale ha causato almeno 2 vittime e decine di feriti, oltre che 20.000 sfollati.

A cura di Raffaele Laricchia

