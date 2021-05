Texas: spettacolare time-lapse di una supercella [VIDEO]

Una spettacolare cella temporalesca di tipo supercella si è formata nei giorni scorsi nelle pianure del Texas, precisamente nella località di Lubbock.

Il professore di scienze atmosferiche Christopher Weiss ha pubblicato un filmato velocizzato (time-lapse) che mostra l’evoluzione della supercella fino alla sua morte. Il video è davvero interessante e mostra la perfezione di un evento atmosferico tra i più temibili al mondo.



Si tratta di una supercella LP (Low Precipitazioni), ovvero una supercella non particolarmente violenta che genera precipitazioni modeste e non estreme. Tuttavia il segno tangibile del mesociclone è più che evidente, ovvero la rotazione delle correnti ascendenti che danno vita ad una grande nube vorticosa (la stessa che, in caso di intensificazione, potrebbe dar origine ad un tornado). Il mesociclone, ovvero la colonna di nubi rotante che ben si nota nel video, è frutto dello scontro di correnti d’aria differenti alle varie quote.

A cura di Raffaele Laricchia

