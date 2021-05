Tragedia sul Monte Bianco: valanga travolge due sciatori

Notizie tragiche arrivano dal Monte Bianco, nella località francese di Chamonix, al confine con la Valle d’Aosta. Una valanga ha travolto due sciatori freerider italiani che da ieri mattina risultavano dispersi sul versante francese del Monte Bianco.

I due sciatori sono stati colpiti in pieno da una valanga caduta dalla zona del Bacino dell’Argentière. I soccorsi li hanno ritrovati senza vita tra la neve. Le loro generalità non sono ancora state diffuse in attesa delle operazioni di riconoscimento da parte dei familiari.

Con le temperature in costante aumento giorno dopo giorno, stante l’avvicinamento dell’estate, è molto facile imbattersi in slavine e valanghe anche di grosse proporzioni, soprattutto se consideriamo l’enorme quantità di neve caduta negli ultimi mesi sull’arco alpino. Il manto nevoso delle medie quote non è molto stabile e di conseguenza si staccano con più facilità grossi blocchi di neve generando così valanghe potenzialmente pericolose.

A cura di Raffaele Laricchia

