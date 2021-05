Monete e calamite attaccate al braccio dopo il vaccino, cosa c’è di vero?

Tra le numerose teorie del complotto legate al Covid e alla pandemia sempre più in circolo sul web, ce n’è una molto recente che riguarda più direttamente i vaccini e che necessita di importanti chiarimenti. La fake news a cui facciamo riferimento è quella della monetina ( o della calamita) che resta attaccata al braccio successivamente all’iniezione del vaccino anti-covid.

L’intento di questi “esperimenti” è quello di dimostrare che all’interno del vaccino siano presenti sostanze metalliche e soprattutto magnetiche, capaci addirittura di tener incollate al nostro braccio una moneta o una calamita.

Purtroppo migliaia di persone hanno condiviso e soprattutto creduto a questa notizia totalmente falsa e pericolosa per la buona riuscita della campagna vaccinale.

Addirittura la questione è diventata, sui social, una vera e propria tendenza: su TikTok è nato il “Vaccine Magnet Challenge”, l’assurda sfida dove tutti i vaccinati si filmano mentre appoggiano una moneta o una calamita sul punto dell’iniezione.



Qui ci troviamo davanti ad una delle più stupide fake news di sempre ed ora cercheremo di capire cosa c’è di vero e cosa non lo è.

– È banale ricordarlo, ma nei vaccini anti-covid non sono presenti assolutamente componenti metalliche o magnetiche, per cui già solo per questo motivo non sarebbe in alcun modo possibile assistere a forze di tipo magnetico.

Questi gli elementi contenuti, ad esempio, nel vaccino Pfizer e pubblicati sul sito dell’AIFA:

((4-idrossibutil)azanediil)bis(esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato) (ALC-0315)

2-[(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecilacetammide (ALC-0159)

1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC)

Colesterolo

Potassio cloruro

Potassio diidrogeno fosfato

Sodio cloruro

Fosfato disodico diidrato

Saccarosio

Acqua per preparazioni iniettabili

– Osservando attentamente i filmati non si nota alcuna forza magnetico/attrattiva tipica delle calamite. L’oggetto rimane “incollato” al braccio semplicemente a causa della presenza di colla, proprio quella lasciata dal cerotto adesivo applicato dopo la puntura.

– In assenza di colla residua del cerotto, è comunque probabile che una moneta resti momentaneamente appoggiata alla parte superiore del braccio (anche senza vaccinazione), per via della presenza di grassi o umidità sulla pelle.

– La maggior parte delle monete in circolazione sono composte da metalli diamagnetici, come rame o ottone (quest’ultimo è una lega di rame e zinco). Questi metalli vengono respinti dal magnete e non attratti, per cui nel malaugurato caso ci fosse un metallo magnetico nel vaccino, non sarebbe in grado di attrarre monete.

– Il composto iniettato nel braccio entra da subito in circolazione, pertanto una presunta forza magnetica dovrebbe essere presente in una zona piuttosto ampia del braccio, cosa che invece non accade in questi esperimenti. Questo dimostra ulteriormente che a tener attaccate monete e calamiti al braccio è semplicemente la colla residua del cerotto post-vaccinazione.

A cura di Raffaele Laricchia

