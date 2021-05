Disastro sul Lago Maggiore: precipita la funivia, almeno 9 vittime

Notizie drammatiche arrivano dal Lago Maggiore, specchio d’acqua situato tra Piemonte e Lombardia: la funivia che collega Stresa con il monte Mottarone è precipitata poco fa causando la morte di almeno nove persone.

Sul posto si sono precipitati squadre dei Vigili del Fuoco ed il soccorso alpino. Si teme che siano stati coinvolti anche dei bambini nello schianto. Una delle cabine della funivia è letteralmente precipitata in prossimità di un pilone, in uno dei punti più alti dell’impianto a pochi passi dalla vetta del Mottarone.

Nella cabina precipitata c’erano almeno 11 persone: due bambini sono stati trasportati in codice rosso con le eliambulanze. Quattro le vittime accertate inizialmente, ma dalle ultimissime indiscrezioni pare che le vittime siamo almeno nove.

Alla base dell’incidente c’è il cedimento di una fune per motivi ignoti. Certamente non hanno influito direttamente le condizioni meteorologiche: la mattinata è stata serena e stabile su tutto il nord-ovest.

La funivia parte da Stresa, sulla sponda piemontese del lago Maggiore, e raggiunge una montagna sovrastante in un punto panoramico a circa 1.500 metri di altitudine: è una meta frequentatissima dai turisti sia in estate che in inverno, quando entrano in funzione alcune pista da sci. Cinque anni fa la funivia era stata sottoposta ai lavori di ristrutturazione.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!