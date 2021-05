Esplode il temibile vulcano Nyiragongo in Congo: migliaia di persone in fuga

Nella serata di ieri si è verificata una intensa eruzione del vulcano Nyiragongo, nella Repubblica Democratica del Congo, situato circa 20 chilometri a nord della città di Goma e del Lago Kivu, non lontano dal confine con il Ruanda.

Si tratta di uno stratovulcano considerato altamente pericoloso dagli esperti, che nel 1977 con una violenta eruzione laterale causò più di 600 morti.

Migliaia di persone si sono messe in fuga subito dopo l’inizio dell’eruzione, abbandonando le proprie abitazioni. Dopo una notte di preoccupazione però le ultime notizie che arrivano da Goma sono incoraggianti: la colata lavica emessa dal vulcano si è fermata ne pressi del quartiere Buhene, periferia nord della città , senza raggiungere quindi le aree più abitate. Per fortuna non ci sarebbero vittime, tuttavia alcuni edifici avrebbero subito danni.Â

La situazione viene costantemente monitorata dalla Protezione Civile locale, che sta fornendo indicazioni alla popolazione che vive alle pendici del Nyiragongo.

Stanno facendo il giro del mondo le immagini del #Congo, migliaia in fuga dopo l’esplosione del vulcano #Nyiragongo è emergenza pic.twitter.com/Ket1iTGngp — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) May 22, 2021

A cura di Francesco Ladisa

