Scossa di terremoto tra Umbria e Marche in tarda sera, dati INGV

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata chiaramente avvertita nella tarda sera di oggi 23 maggio 2021, esattamente alle 22.51, sull’Appennino centrale tra Umbria e Marche. Molte le segnalazioni arrivate specie dal perugino.

Secondo i dati dell’INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo richter 3.0, con ipocentro localizzato a 8 km di profondità. Epicentro individuato nell’area di Gubbio, già sede di un’intensa scossa 8 giorni fa (M4.0).

Il sisma è stato ben avvertito in gran parte dell’Umbria settentrionale, soprattutto su Gubbio, Perugia, Assisi, Gualdo Tadino. Tremori lievi segnalati anche nelle Marche, specie su Urbino, Fabriano, Sassoferrato e nell’entroterra maceratese.

Non ci sono danni a cose o persone. Il sisma è stato avvertito per pochi istanti con tremori sussultori e boati.

I centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Gubbio PG 2 32216 32216 Scheggia e Pascelupo PG 9 1393 33609 Costacciaro PG 12 1216 34825 Cantiano PU 13 2245 37070 Pietralunga PG 13 2111 39181 Sigillo PG 15 2404 41585 Fossato di Vico PG 18 2840 44425 Montone PG 19 1680 46105

A cura di Raffaele Laricchia

