Tragedia del Lago Maggiore: sono 13 le vittime dopo il crollo della funivia

Aggiornamenti sempre più drammatici dal lago Maggiore: le vittime causate dal crollo della funivia sarebbero almeno tredici, come confermato dalle squadre di soccorso arrivate sul posto. Sino ad un’ora fa si parlava di almeno nove vittime e due feriti gravi.

Il disastro è avvenuto questa mattina: una cabina della funivia che collega Stresa al monte Mottarone è precipitata nel vuoto per poi schiantarsi sul terreno in un impatto purtroppo devastante. A bordo della cabina c’erano ben 15 persone, di cui 13 purtroppo decedute. Due bambini sono in gravi condizioni e sono stati trasportati in codice rosso con l’eliambulanza.

La sindaca di Stresa, Marcella Severino, è sul luogo dell’incidente: “I testimoni hanno visto la cabina arretrare velocemente e poi all’altezza del pilone si è scarrucolata ed è stata sbalzata giù”.

A cura di Raffaele Laricchia

