Corsica: improvviso meteo-tsunami invade Bonifacio [VIDEO]

Un fenomeno raro e ancora di difficile spiegazione ha colpito le coste meridionali della Corsica nella giornata di ieri. La costa di Bonifacio è stata improvvisamente sommersa da un’alta marea eccezionale, che ha causato l’allagamento di molte strade, bar e abitazioni.

Impressionanti le immagini che arrivano da Bonifacio, nell’estremo sud della Corsica:

Di cosa si tratta? Molto probabilmente si è trattato di un raro “meteo-tsunami”, un fenomeno che già nel Mediterraneo abbiamo potuto osservare in estate alle isole Baleari. Anche in Italia abbiamo familiarità col fenomeno : in particolare in Sicilia è conosciuto col termine “Marobbio” e sta ad indicare un improvviso innalzamento del livello del mare senza evidenti motivi.

Insomma come potete vedere nel video si è verificato un piccolo tsunami senza cause apparenti : non ci sono stati terremoti nei minuti precedenti ed inoltre non vi era la presenza di cicloni tropicali (gli unici in grado di generare onde anomale possenti). L’onda si è sospinta per decine e decine di metri nei litorali, spaventando le persone costrette a correre verso le zone più interne per non essere travolte dalla marea.

LA SPIEGAZIONE DEL METEO-TSUNAMI

Si tratta di un fenomeno ancora misterioso per certi aspetti e soprattutto per realizzarsi necessita dell’incastro di numerosi fattori atmosferici. I meteotsunami solitamente si verificano al passaggio di grandi turbolenze (associate ad onde atmosferiche che si trasmettono rapidamente verso i bassi strati della troposfera). La presenza di queste turbolenze è fondamentale e possono svilupparsi nei pressi di vasti sistemi temporaleschi o fronti freddi che generano improvvisi sbalzi di pressione in mare aperto.

Gli sbalzi di pressione generano delle “onde barotropiche” che riescono a trasmettere la propria energia dall’atmosfera al mare (il tutto attraverso complessi meccanismi di risonanza).

Per la manifestazione di un’onda anomala legata alle condizioni meteorologiche è necessario raggiungere un perfetto equilibrio : la velocità di propagazione del fronte instabile deve essere simile a quella del moto ondoso, mentre i venti devono risultare contemporaneamente forti in alta quota ( da sud-ovest) e deboli al suolo in modo che le turbolenze discusse poc’anzi possano inserirsi senza problemi.

Dopo che si sono incastrati questi tasselli interviene la morfologia del territorio : per amplificare la risonanza è necessario che i fondali marini impennino bruscamente in prossimità della costa mentre il litorale deve essere costituito da baie strette e lunghe. Queste caratteristiche del suolo sottomarino e del litorale sono fondamentali per la realizzazione di un’onda anomala in piena regola, talvolta anche distruttiva.

Insomma si tratta di fenomeni decisamente interessanti e rari, sebbene negli ultimi decenni ci sono stati diversi avvistamenti di meteo-tsunami in vari punti del pianeta. Onde anomale che potremmo paragonare ai “maremoti” date le diverse caratteristiche in comune ( da qui il termine meteo-tsunami), ma che naturalmente non sono assolutamente collegati ai movimenti tellurici del sottosuolo.

A cura di Raffaele Laricchia

