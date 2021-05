Etna in eruzione nella notte, alte fontane di lava e boati [VIDEO e foto]

Dopo una lunga pausa, improvvisamente interrotta da una lieve ripresa d’attività la scorsa settimana, l’Etna è tornato a far la voce grossa nelle ultime ore.

Dalla tarda sera di ieri 24 maggio il vulcano siciliano sta eruttando con altissime fontane di lava, tremori e boati quasi ininterrotti.

L’eruzione è proseguita per buona parte della notte, dopodiché si è acquietata. Non ci sono stati particolari disagi legati all’eruzione, soprattutto per quel che riguarda la pioggia di cenere, quasi del tutto inibita dall’assenza di forti venti.

I cieli sereni hanno permesso di assistere ad uno spettacolo davvero degno di nota, immortalato da appassionati ed esperti.



A cura di Raffaele Laricchia

