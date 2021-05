Meteo: tanto Sole ma possibili temporali pomeridiani su alcune regioni

La stagione avanza e le condizioni per la presenza del maltempo scendono sempre più, nonostante non ci sia un anticiclone particolarmente forte e robusto nel Mediterraneo. Attualmente l’Italia si ritrova tra un debole anticiclone africano ed altrettanto deboli correnti atlantiche che, sporadicamente, possono sfociare in acquazzoni e temporali.

METEO 25 MAGGIO 2021 | Attualmente splende il Sole su molte regioni, ad eccezione di locali addensamenti sul Triveneto ed il basso Tirreno. Nel corso del pomeriggio l’instabilità diventerà via via più attiva, grazie a maggiori contrasti termici tra alta e bassa quota, e coinvolgerà soprattutto Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino e a sprazzi le aree interne del centro Italia.



Dunque aumentano le possibilità dell’arrivo di rovesci e temporali improvvisi, indicativamente tra le 15.00 e le 20.00, sul Triveneto e nelle aree interne di Abruzzo, Marche, Molise. Altrove tempo nettamente più stabile con Sole e rari annuvolamenti.

Nei prossimi giorni la situazione non subirà grosse modifiche, come vi abbiamo già parlato in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

