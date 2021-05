Roma: grossa voragine inghiotte automobili nel quartiere Torpignattara

Immagini choc da Roma dove nella mattinata di oggi una strada è letteralmente sprofondata creando una grossa voragine che ha inghiottito alcune automobili. L’accaduto è avvenuto nel quartiere Torpignattara, in via Zenodossio.

La voragine si è aperta a ridosso del marciapiede, sotto due auto: un suv Mercedes e una Smart, che sono state inevitabilmente danneggiate.

Sul posto, dalle 10:40 in poi, si è recata la polizia locale con il gruppo Prenestino, che ha nastrato e chiuso la strada, e i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende via Zenodossio sarebbe collassata in seguito a un guasto idrico nel sottosuolo, con il garage che confina con la strada completamente allagato. Ecco perché sul posto sono presenti anche i tecnici Acea. Increduli e spaventati i residenti di zona che, già in passato, avevano denunciato la criticità del sottosuolo nel V Municipio.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>