Caldo estremo tra India e Pakistan: superati i primi 50°C del 2021 nel mondo

L’Asia meridionale si conferma una delle regioni più calde del mondo, dove la colonnina di mercurio riesce a raggiungere i 50°C con grande facilità tra la primavera e l’estate boreale.

Mentre sull’India orientale imperversa il ciclone tropicale Yaas, sui settori occidentali il caldo anticiclone sta scatenando una forte ondata di caldo che ha portato le temperature diffusamente oltre i 40°C. Va molto peggio in Pakistan, dove il caldo sta diventando davvero eccezionale.

Nella città pakistana di Jacobabad sono stati raggiunti, ieri 27 maggio, ben 50°C: si tratta della temperatura più alta registrata nell’emisfero boreale in questo 2021. Allo stesso tempo è una delle temperature più alte registrate in Pakistan in primavera: solitamente vengono superati i 50°C tra Pakistan ed India tra giugno e agosto.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>