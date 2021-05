Meteo: il maltempo avanza verso sud, occhio a piogge e temporali

Il fronte freddo che ieri ha raggiunto il nord creando qualche scompiglio soprattutto per effetto delle raffiche di bora, si muove ora verso il Meridione a suon di piogge e temporali. Il maltempo più marcato lo troviamo tra Lazio, Abruzzo e Molise, ma il fronte instabile è in lenta discesa verso sud-est e a breve coinvolgerà anche altre regioni.

METEO 30 MAGGIO 2021 | Tempo in graduale peggioramento su Campania, Puglia, Basilicata sin dalla tarda mattina per l’arrivo del fronte freddo. Possibili locali forti temporali nelle aree interne e montuose. in serata piogge in arrivo anche in Calabria.

Graduale miglioramento tra mattina e primo pomeriggio su Abruzzo, Molise e Lazio. Stabile sul resto del centro-nord sebbene il clima si presenterà più fresco rispetto ai giorni scorsi. Attenzione alle raffiche di vento sostenute sulle coste adriatiche centro-meridionali.

A cura di Raffaele Laricchia

