Previsioni meteo: dopo la flessione delle temperature l’estate parte in quarta!

Siamo ormai a poche ore dalla fine di maggio e anche ad un passo dall’inizio dell’estate meteorologica che, come ogni anno, avrà inizio il 1° giugno. Come sempre vi invitiamo a non confondere una stagione meteorologica con quella astronomica: la prima è frutto di una media climatica esclusiva per l’Italia, la seconda invece si basa su concetti astronomici.

Attualmente l’Italia sta vivendo una fase più fresca e instabile per effetto di correnti provenienti dal nord-est Europa, arrivate al culmine di un lungo periodo stabile e caldo che ha avvolto il Mediterraneo.

Questa flessione delle temperature, però, ha già i giorni contati: a partire da martedì e soprattutto da mercoledì l’alta pressione si riapproprierà dell’Italia e la colonnina di mercurio tornerà a salire ovunque.

Tutta Italia tornerà ad assaporare condizioni climatiche estive, senza particolari eccessi di caldo, tra mercoledì 2 e venerdì 4: sarà merito dell’alta pressione sub-tropicale, i cui lembi settentrionali ingloberanno tutta la nostra penisola.

L’inizio dell’estate meteorologica, dunque, si preannuncia calda e stabile su tutta Italia, senza eccezioni da nord a sud. Il caldo si farà sentire soprattutto nei giorni di giovedì e venerdì, quando la colonnina di mercurio salirà fino a 28-30°C su gran parte della pianura Padana, nelle zone interne di Toscana e Lazio e gran parte del sud e delle isole maggiori.

Insomma a breve comincia l’estate non solo nel calendario meteorologico ma anche nella pratica, con temperature consone al periodo e senza estremi termici in grado di provocare disagi. Tutto questo, però, non è ben chiaro quanto potrebbe durare.

Gli ultimi aggiornamenti, infatti, pongono un grosso punto interrogativo sul prossimo week-end, che potrebbe nuovamente essere destabilizzato da una perturbazione atlantica. Per il momento si tratta solo di ipotesi a lungo termine, mentre quel che è certo è il ritorno del caldo a metà settimana!

A cura di Raffaele Laricchia

