Forte terremoto in Alaska: trema la città di Anchorage

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 sulla scala Richter si è verificata nel sud dell’Alaska poco fa, alle 8:59 ora italiana.

Il terremoto è avvenuto sulla terraferma, in un’area montuosa dove non risultano centri abitati. Per tanto è difficile vi siano conseguenze a persone. L’epicentro è stato localizzato a 95 km da Sutton-Alpine e circa 170 km da Anchorage, la più grande città dell’Alaska, dove il terremoto è stato comunque percepito da numerose persone creando un po’ di apprensione.

La scossa di terremoto si è verificata a una profondità di 48 km secondo le rilevazioni dell’USGS (centro sismologico americano).

A cura di Francesco Ladisa

