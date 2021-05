Ultim’ora: serie di scosse avvertite a Pozzuoli, almeno 10 eventi in pochi minuti nell’area flegrea

Una serie di scosse di terremoto di lieve entità si stanno susseguendo nella zona dei Campi Flegrei, vasta area situata nel golfo di Pozzuoli, a ovest della città di Napoli.

Come si evince dalle registrazioni del sismografo della rete INGV situato nei pressi di Pozzuoli, sono oltre 10 i movimenti tellurici avvenuti a partire dalle 23:18.

Le scosse sono state avvertite da numerosi abitanti a Pozzuoli, almeno 3 o 4 in maniera distinta. In questa zona, soggetta come sappiamo al fenomeno del bradisismo, le scosse avvengono a bassa profondità e sono spesso accompagnate da forti boati, proprio come sta avvenendo in questi minuti.

Naturalmente non si segnala alcun danno a cose o persone.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook