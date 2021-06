Lavorare quattro giorni a settimana per aiutare l’ambiente e abbattere l’inquinamento

«Passare a una settimana lavorativa di quattro giorni, con una giusta retribuzione per tutti, può aiutarci a cambiare il modo in cui viene creato valore nella società , aggiungendo spazio per la cura, il riposo e le relazioni», ha detto al Guardian la ricercatrice ambientale Laurie Mompelat di Platform London. «Una settimana lavorativa più breve senza perdita di retribuzione è un investimento cruciale nel capitale umano, in un momento in cui sono necessari il contributo, la cura e la creatività di tutti per realizzare una società più sostenibile». E Joe Ryle di 4 Day Week ha aggiunto: «Sappiamo già che la settimana di quattro giorni fa bene alla salute mentale e al benessere dei lavoratori, ma questa ricerca dimostra che può essere una grande mossa anche per l’ambiente. Il movimento ambientalista deve sostenere le richieste di una settimana lavorativa più breve in quanto potrebbe fare la differenza nella corsa per limitare gli effetti peggiori del cambiamento climatico».

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!