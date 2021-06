Meteo Protezione Civile domani 2 Giugno 2021: aumentano le nubi, qualche fenomeno specie su Alpi e Sicilia

La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo in prevalenza stabile anche se con nuvolosità in aumento su buona parte dell’Italia. Previsti dei fenomeni su alcuni settori, in particolare sulle Alpi e sulla Sicilia.

Ecco il bollettino meteo completo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Mercoledì 2 Giugno 2021

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-occidentale, tutti i settori alpini e prealpini, zone interne della Sicilia e sulla Calabria meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: localmente forti orientali sulla Sardegna meridionale.

Mari: molto mosso il Canale di Sardegna.

A cura di Francesco Ladisa

