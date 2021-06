India: dopo le forti piogge frana autostrada [VIDEO]

Un incredibile filmato arriva dalla cittĂ indiana di Itanagar, nello stato orientale di Arunachal Pradesh, e riprende gli attimi in cui frana un’autostrada.

Probabilmente la pioggia abbondante caduta negli ultimi giorni ha destabilizzato la scarpata sottostante che ad un certo punto è improvvisamente collassata, inghiottendo parte della carreggiata della strada (la National Highway-415).

Per fortuna l’incidente non ha procurato feriti o vittime in quanto al momento del crollo non transitavano auto su quella carreggiata.

Ecco il video:

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook