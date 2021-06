Maltempo: sferzata temporalesca al nord nel week-end, torna la grandine

Aumentano sempre più le probabilità di un fine settimana turbolento per le regioni settentrionali, a causa di alcune infiltrazioni d’aria fresca provenienti da ovest che entreranno in contrasto con aria molto calda proveniente dal nord Africa.

Il rinforzo dell’anticiclone, infatti, favorirà l’arrivo di correnti più calde meridionali capaci di far aumentare le temperature ovunque fino a 30-32°C. Il caldo conquisterà anche la pianura Padana tra venerdì e sabato e sarà proprio questo “cuscinetto” di aria calda bloccata nei bassi strati a favorire lo sviluppo di tanti acquazzoni e temporali, nel momento in cui le infiltrazioni fresche in alta quota diverranno via via più presenti.

I primi segni di questo peggioramento si manifesteranno venerdì sera sull’arco alpino e poi sabato anche in pianura Padana: i contrasti termici saranno piuttosto accesi e ciò permetterà l’innesco di temporali molto forti su Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino, zone interne della Liguria. Non escludiamo la formazione di grandinate anche di grosse dimensioni e forti colpi di vento in pianura Padana, specie tra Lombardia e Veneto.

La giornata di domenica sarà molto simile alla precedente, con la differenza che i temporali potranno colpire anche le zone interne di Toscana, Marche, Umbria. Le temperature non subiranno grosse variazioni: continuerà a far caldo stante la presenza di un vasto e debole campo di alta pressione nel Mediterraneo.

A cura di Raffaele Laricchia

