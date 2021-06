Paura in Messico: enorme voragine larga 60 metri si apre improvvisamente [VIDEO]

Momenti di apprensione e tanto sgomento in Messico per l’improvvisa apertura di una voragine nello stato di Puelba, precisamente nel territorio di Juan C. Bonilla.

La voragine, venutasi a formare nella giornata di Sabato, presenta dimensioni notevoli, un diametro di almeno 60 metri e una profonditĂ di circa 20 metri.

Le autoritĂ messicane hanno spiegato il fenomeno descrivendolo come una dolina formatasi come risultato di una faglia geologica e di variazioni d’acqua nel terreno. I residenti e gli attivisti locali puntano il dito però contro l’eccessivo sfruttamento delle falde acquifere da parte dell’industria.

La voragine non ha provocato feriti, ma ha costretto all’evacuazione di alcune abitazioni. Intanto il governatore di Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ha inviato alcuni specialisti sul posto per indagare sulle cause del fenomeno e assicurato che aiuterà le famiglie e tutti i residenti alle prese con i disagi provocati dalla voragine.

In rete sono stati diffusi diversi filmati, uno mostra il momento esatto in cui si apre l’enorme dolina.

A cura di Francesco Ladisa

