Bellissima nevicata di inizio estate sulla Marmolada [VIDEO]

Dopo un inverno davvero ricco di neve, l’estate non poteva che iniziare nel migliore dei modi per l’arco alpino. La presenza di frequente instabilità convettiva e aria leggermente più fredda del solito stanno favorendo costanti nevicate alle alte quote, perlopiù oltre i 3000 metri di altitudine sulle Alpi.

I ghiacciai, al momento, sono ricoperti da un notevole strato di neve (quella caduta nei mesi scorsi) alto in alcuni punti anche più di tre o quattro metri, come ad esempio su Lombardia e Trentino Alto Adige.

La neve è arrivata anche oggi 4 giugno in alta quota: un bellissimo video di Carlo Budel ci mostra la nevicata avvenuta sulla Marmolada ad oltre 3000 metri sul livello del mare.



Il paesaggio è tipicamente invernale, con neve in grande quantità presente ovunque. Insomma un inizio d’estate da pieno inverno per l’arco alpino. Un vero e proprio toccasana per i ghiacciai.

Nei prossimi giorni ancora tanti temporali attesi al nord e sulle Alpi, ovviamente nevosi oltre i 2500-3000 metri di quota.

A cura di Raffaele Laricchia

