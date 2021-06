Calabria: moderata scossa di terremoto nel cosentino, avvertita in tante località

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 5 giugno 2021, esattamente alle 12.50, sulla Calabria settentrionale, precisamente nel cosentino.

Il terremoto, secondo i dati dell’INGV, ha raggiunto la magnitudo richter 3.4 con ipocentro localizzato a 30 km di profondità. Epicentro individuato in prossimità della Sila, tra le località di Bocchigliero e Longobucco, in provincia di Cosenza.

Il terremoto è stato avvertito con tremori durati alcuni attimi, ma ben percepiti in un raggio di almeno 30-40 km. Molte le segnalazioni dal cosentino e dal crotonese: il sisma è stato avvertito a Cariati, Corigliano Calabro, Acri, Cirò Marina, Camigliatello Silano e San Giovanni in Fiore.



Non ci sono danni a cose o persone. Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Longobucco CS 6 3183 3183 Bocchigliero CS 7 1298 4481 Cropalati CS 10 1084 5565 Caloveto CS 11 1263 6828 Paludi CS 11 1062 7890 Campana CS 13 1813 9703 Pietrapaola CS 13 1141 10844 Mandatoriccio CS 14 2872 13716 Rossano CS 16 36842 50558 Savelli KR 16 1271 51829 Crosia CS 17 9762 61591 Calopezzati CS 17 1369 62960 Scala Coeli CS 18 1014 63974 Castelsilano KR 20 1015 64989

A cura di Raffaele Laricchia

