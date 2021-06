Meteo: ammasso di nubi sul centro-sud, ma i primi temporali arriveranno al nord

Dalle immagini satellitari di questa mattina si evince un notevole ammasso di nuvole in transito sulle regioni centro-meridionali: si tratta in gran parte di nubi sterili (ad eccezione di Toscana e Lazio dove troviamo qualche pioggia sparsa), ma che stanno ad indicare l’arrivo di una sacca d’aria più fresca ed instabile da ovest. Queste nubi medio-alte scorreranno da ovest verso est e già nel pomeriggio abbandoneranno il territorio, mentre saranno le regioni del nord, a breve, a ricevere i primi effetti importanti di questo peggioramento.

METEO 5 GIUGNO 2021 | Stabile al mattino al nord, mentre avremo cieli poco nuvolosi o nuvolosi al centro-sud, con piogge molto blande relegate a Toscana e Lazio. Tra pomeriggio e sera queste nubi diverranno via via sempre più sfilacciate e sparse, mentre crescerà nettamente l’instabilità al nord a causa dell’arrivo delle correnti fresche (in alta quota). Ci aspettiamo acquazzoni e temporali localmente intensi su medio–alto Piemonte, Valle d’Aosta, alta Lombardia, Trentino Alto Adige. Isolati ma forti fenomeni potranno svilupparsi anche tra Emilia e Veneto e nelle zone interne della Toscana.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Temperature in aumento oggi su tutta Italia: le massime supereranno i 30°C in pianura Padana e nelle zone interne del centro-sud. Picchi oltre 33°C in Sardegna e Sicilia.

Nei prossimi giorni avremo sempre più temporali e rovesci, ne abbiamo parlato qui.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook