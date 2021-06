Previsioni meteo: niente caldo intenso per giorni, occhio alla prossima settimana

Quella della prossima settimana sarà una partenza molto incerta: l’alta pressione si indebolirà in modo chiaro e netto, favorendo l’ingresso di correnti più fresche da nord e anche da nord-est che scateneranno condizioni di spiccata instabilità su tante nostre regioni.

Questa evoluzione del tempo, di cui vi avevamo già informato in questo articolo, è ormai confermata e sta già vedendo i suoi primi sviluppi in queste ore su alcune località italiane. Qualche temporale localmente intenso sta interessando il nord, specie l’arco alpino e i settori pedemontani, mentre tante nubi stanno coprendo i cieli del centro Italia.

L’instabilità andrà man mano aumentando nei prossimi giorni, sino a raggiungere l’apice nel corso della prossima settimana quando l’alta pressione si allontanerà quasi totalmente dallo Stivale.

TANTI TEMPORALI IN ARRIVO | Acquazzoni e temporali diverranno via via più presenti tra lunedì e martedì, ma anche i giorni successivi saranno all’insegna della variabilità , soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. I fenomeni temporaleschi colpiranno soprattutto le zone interne del centro-nord, ma anche Campania, Puglia, Basilicata e Calabria dovranno fare i conti con molti rovesci sparsi e qualche grandinata.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

CALDO LONTANO | Le temperature tenderanno pian piano a scendere soprattutto a partire da lunedì: il caldo intenso per il momento non ha alcun modo per raggiungere il Mediterraneo, pertanto le temperature non andranno oltre i 23-25°C da nord a sud quantomeno nella prima metà della prossima settimana. Solo sulle isole maggiori potremmo avere qualche picco oltre i 30°C, ma siamo ben lontani dal chiamarlo caldo intenso.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook