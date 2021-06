Spagna: tornado a due passi dall’autostrada, video impressionante girato da un’automobile

Dopo i violenti temporali di inizio settimana avvenuti fra Valencia e Alicante, torniamo a parlavi della Spagna dove ieri pomeriggio, sempre nell’area orientale del paese, si è verificato un tornado.

Il fenomeno vorticoso è avvenuto nella provincia di Teruel, nella comunità autonoma dell’Aragona. Formatosi intorno alle sette e mezza del pomeriggio durante un temporale, il tornado ha interessato una zona di campagna dove non vi erano abitazioni e non ha quindi provocato danni, nonostante la polvere e le pietre che ha sollevato nel suo cammino.

Il tornado, non originato dal classico mesociclone (nube in rotazione) ma della categoria landspout (meno violento ma sempre molto pericoloso), è stato immortalato in questo spettacolare filmato girato dall’interno di un’automobile in transito sull’autostrada A-23, all’altezza della località di Caudè, proprio a pochi metri di distanza dal cono tornadico.

Lo de ayer a las 19:30 en Caudé (Teruel) no se puede definir mejor a como lo hace la chica que se escucha de fondo: “Muy puto fuerte”. Parece una tolvanera o “dust devil”. Autora: María José García pic.twitter.com/LdM4o5Ryl3 — David Arango (@arangometeo) June 5, 2021

A cura di Francesco Ladisa

