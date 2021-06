Violento temporale su Milano e provincia: alberi spezzati dal forte vento in città

Un forte temporale si è abbattuto nel pomeriggio di oggi su Milano e provincia. Maggiormente colpita l’area centro-settentrionale del capoluogo, dove in poco tempo il temporale ha scaricato un notevole quantitativo di pioggia causando locali allagamenti e disagi.

Il fenomeno è stato accompagnato da forti raffiche di vento, che hanno abbattuto diversi alberi e piante. Un grosso albero è stato spezzato proprio dal forte vento, con i rami caduti al centro strada. Per fortuna non vi sarebbero conseguenze a persone. E’ accaduto in Via Vallazze, nel Municipio 3 di Milano.

A cura di Francesco Ladisa

