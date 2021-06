Eclissi anulare di Sole in arrivo il 10 giugno, sarà visibile anche in Italia?

Il Sole e la Luna sono pronte a regalarci un nuovo spettacolo astronomico abbastanza rilevante, il quale sarà parzialmente visibile anche dall’Italia. Si tratta dell‘eclissi anulare di Sole, che si manifesterà ai nostri occhi giovedì 10 giugno.

La fascia che godrà a pieno dell’eclissi solare anulare sarà quella che si estende dal Canada alla Russia, passando per Groenlandia e Islanda e Lapponia, mentre le regioni più a sud potranno assistere ad un fenomeno parziale.

L’Italia si troverà ai margini dell’eclissi, ma comunque alcune nostre regioni saranno in grado di osservare un leggero oscuramento del Sole: le fortunate saranno Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Man mano che ci spostiamo verso sud l’eclissi sarà sempre meno visibile fino a scomparire del tutto.

L’eclissi anulare comincerà alle 09.28 sui settori più ad ovest come Aosta, mentre più ad est inizierà attorno alle 10.07 (ad esempio Ancona o Venezia). Ovviamente per osservare l’eclissi sarà necessario utilizzare strumenti idonei alla vista del Sole (come ad esempio occhiali da Sole o filtri adeguati).

L’eclissi sarà causata dal transito della Luna sul disco solare: il nostro satellite si ritroverà, dunque, interposto tra il Sole e la Terra. L’ombra della Luna verrà così proiettata sulla superficie terrestre, in modo netto solo su alcune regioni (in questo caso la fascia sub-polare). Questo tipo di eclissi è denominata “anulare” in quanto il disco lunare non aderirà perfettamente a quello solare e di conseguenza il bordo perimetrale del Sole sarà luminoso.

Per chi non potrà assistere al fenomeno, ecco che vengono in aiuto gli streaming dalle zone del mondo che potranno goderne a pieno. Timeanddate ci viene incontro:

A cura di Raffaele Laricchia

