Previsioni meteo: prossimi giorni carichi di temporali e clima meno caldo!

La tipica instabilità estiva sta prendendo il sopravvento in questa prima decade di giugno, stante un netto indebolimento dell’anticiclone ed il contemporaneo ingresso di correnti più fresche dai quadranti settentrionali.

In queste ultime ore troviamo numerosi temporali in pianura Padana e nelle zone interne del centro: non mancano nubifragi e anche disagi, causati da accumuli di pioggia particolarmente alti (fino a 40-50 mm in breve tempo).

Il corso della settimana continuerà ad essere minacciato dall’instabilità , che avrà modo di palesarsi soprattutto nelle ore pomeridiane e le prime ore della sera. L’alta pressione indietreggerà ulteriormente verso sud-ovest e lascerà l’Italia scoperta, in balia delle correnti più fresche e instabili.

Questa massa d’aria più fresca riuscirà a farsi largo anche nei bassi strati, andando ad innescare un leggero e graduale calo delle temperature. Questo significa che nel prosieguo di settimana dovremo scordarci del caldo, ovvero delle temperature superiori ai 28-30°C. Al contrario, la colonnina di mercurio sarà spesso compresa tra i 23 e i 27°C. Durante i forti temporali la temperatura scenderà fin sotto i 18-19°C.

DOVE I TEMPORALI? L’instabilità convettiva prediligerà l’arco alpino, la pianura Padana e le zone interne del centro-sud, soprattutto quelle del versante adriatico. Tra mercoledì e venerdì avremo numerosi rovesci e temporali su Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Fenomeni in arrivo anche nelle zone interne di Liguria, in Valle d’Aosta, Trentino, alto Veneto, Umbria e a sprazzi sulla Puglia ionica.

Ai margini solo le isole maggiori e buona parte delle coste adriatiche.

A cura di Raffaele Laricchia

