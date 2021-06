Attacco informatico ai siti web più importanti del mondo, down Amazon, NyTimes, Twitch stamattina

I siti più frequentati e importanti del mondo hanno subito un improvviso attacco informatico nella tarda mattina di oggi, 8 giugno 2021. In pochi attimi tanti siti web sono andati fuori uso e sono risultati totalmente inaccessibili agli utenti.

Il black-out è avvenuto poco prima di mezzogiorno e tra i siti colpiti troviamo: NyTimes, Guardian, Bbc, El Mundo, Financial Times, The Verge, Le Monde. In Italia down il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport. Non solo: malfunzionamenti si registrano anche su Amazon, Reddit, Twitch e GitHub. E sono offline anche siti istituzionali, come quello del governo britannico e, per qualche minuto, quello della Casa Bianca.