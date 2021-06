Intensa scossa di terremoto sulla costa adriatica, paura a Spalato

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata avvertita nei primi momenti della mattinata, esattamente alle 06.00, sulla penisola balcanica ed in particolare in Croazia.

Il sisma, secondo i dati dell’INGV, ha raggiunto la magnitudo richter 4.6, mentre la sua profondità è stata stimata a circa 9 km di profondità . L’epicentro è stato individuato in Croazia, esattamente pochi chilometri a ovest di Spalato, tra le località di Vrsno e Ljubitovica.

La scossa è stata avvertita nettamente in gran parte della Croazia meridionale, soprattutto su Spalato, Traù e Sibenico. La terra ha tremato per diversi secondi in modo chiaro e netto, tanto da svegliare molte persone. Paura anche a Zara.

Non ci sono danni a cose o persone.

La scossa è stata avvertita lievemente anche sulle coste adriatiche italiane, specie tra Marche e Abruzzo.

A cura di Raffaele Laricchia

