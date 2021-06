Nubifragio su Roma: allagato un asilo, messi in salvo quaranta bambini

Un violento temporale stazionario sta colpendo Roma da un paio d’ore: tuoni, fulmini ed un autentico nubifragio stanno imperversando nella capitale (ve ne abbiamo parlato poc’anzi).Â

Già questa mattina vi avevamo parlato dell’elevato rischio di temporali pomeridiani sul versante tirrenico (LEGGI QUI), previsione purtroppo realizzatasi.

I quartieri settentrionali e orientali sono quelli maggiormente colpiti dalle forti piogge. Si registrano accumuli variabili tra i 20 e i 70 mm, tutti caduti in breve tempo. Una simile quantità di pioggia caduta in meno di un’ora non può che scatenare numerosi disagi e allagamenti. I vigili del fuoco hanno evacuato quaranta bimbi e sei del personale scolastico rimasto bloccato all’interno di un asilo nido in via Castelnuovo di Porto, vicino a Ponte Milvio. La struttura è stata allagata dal nubifragio.



I bambini sono stati messi in sicurezza all’interno di un albergo nelle vicinanze, nel mentre sono stati avvisati tutti i genitori. Non ci sono feriti.

La tempesta di pioggia e vento ha causato molti disagi alla circolazione, specie per la caduta di rami: tra le più colpite Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Montemario e Nomentano.

A cura di Raffaele Laricchia

