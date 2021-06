Temporale e venti tempestosi su Bologna: sradicato un tetto, ferita una persona

I forti temporali che oggi pomeriggio hanno imperversato su tante località del centro-nord non hanno risparmiato nemmeno Bologna. Per il secondo giorno consecutivo il capoluogo emiliano ha fatto i conti con un forte acquazzone, accompagnato da tuoi e da intense raffiche di vento.

Il temporale ha scatenato raffiche di downburst particolarmente violente, molto probabilmente superiori ai 100 km/h in alcuni istanti, che hanno provocato danni e disagi. Una parte di un tetto di una casa è stata letteralmente strappata e spazzata via. La guaina è precipitata in strada dove ha travolto un’auto. Una persona è rimasta lievemente ferita.

A cura di Raffaele Laricchia

