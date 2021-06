Violento temporale su Roma: ingenti allagamenti, auto sommerse dall’acqua a Ponte Milvio

Ore di instabilità diffusa sulle regioni centrali. Un forte temporale si sta abbattendo dalla tarda mattinata su Roma, causando diversi disagi dal centro alla periferia della capitale.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, con almeno 70 squadre finora impegnate, per scantinati, garage e strade allagate. Piuttosto difficile la situazione nella zona di Ponte Milvio, nell’area settentrionale di Roma, dove diverse automobili sono rimaste intrappolate nell’acqua alta. In alcuni punti di Roma si registrano già picchi di 60-70 millimetri e il fenomeno è ancora in corso.

A causa del temporale la viabilità sul Grande Raccordo Anulare è pesantemente rallentata. L’Anas segnala code tra gli svincoli Ardeatina e Casilina in carreggiata esterna e tra Tiburtina e Tuscolana in interna.

Allagamenti e disagi ai Castelli Romani. Numerose le chiamate per il maltempo arrivate al centralino dei vigili del fuoco, che stanno intervenendo soprattutto tra Albano e Genzano. Secondo quanto si apprende, la forte pioggia ha mandato in tilt il sistema fognario. Interventi in corso anche a Marino.

Roma, Corso Francia, mezz’ora fa. Complimenti al sindaco (che si ricandida!!!😖). pic.twitter.com/aQkiBs9GH3 — Giuseppe Sammartino (@BeppeSammartino) June 8, 2021

A cura di Francesco Ladisa

